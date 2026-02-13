Maltempo Sicilia: oltre 130 interventi dei Vigili del Fuoco a Palermo

Nelle ultime 24 ore, a causa del maltempo e delle forti raffiche di vento, i vigili del fuoco di Palermo hanno effettuato 132 interventi, con circa 30 ancora in attesa di essere completati. Ieri, intorno alle 17:15, diverse squadre sono state mobilitate per un incendio che ha coinvolto un edificio in via Pecorino a Palermo, utilizzato in passato come archivio comunale e attualmente in disuso. L’intervento è proseguito per tutta la notte e le operazioni di bonifica sono tuttora in corso. Non appena sarà possibile accedere all’edificio, verrà verificata l’eventuale presenza di persone all’interno, che al momento non può essere esclusa. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento.

