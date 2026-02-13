Maltempo Sicilia, pioggia e vento nel Messinese: 198 interventi dei Vigili del Fuoco e altri 210 in attesa

A causa del maltempo, squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Messina stanno operando, senza sosta, per il ripristino delle condizioni di sicurezza, procedendo alla delimitazione delle aree interessate e alla rimozione delle parti instabili, su tutta la provincia di Messina. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati complessivamente 198 interventi. Attualmente risultano 210 richieste in attesa di essere espletate. Per garantire maggiore supporto alla popolazione, il comando ha predisposto un potenziamento dell’organico, con il raddoppio dei turni e del personale.

Gli interventi principali hanno riguardato alberi caduti o pericolanti, cartelloni e lamiere divelti dalle forti raffiche di vento, muri pericolanti e diversi dissesti strutturali causati dalle intense precipitazioni. I disagi maggiori si sono registrati a Messina, dove il sindaco Federico Basile ha prorogato per tutta la giornata di domani la chiusura di ville comunali e cimiteri per completare le operazioni di rimozione di tronchi e rami caduti e di effettuare un’accurata verifica dello stato di stabilità degli alberi. Criticità anche a Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Patti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.