Maltempo Sicilia, preallertato il sistema di Protezione Civile

Un comunicato straordinario di Protezione Civile è stato emesso in serata dal Dipartimento regionale della Sicilia per un pre-allertamento per condizioni meteorologiche avverse. A partire da oggi, con intensificazione domani, giovedì 12 febbraio, e, presumibilmente, fino alle prime ore di venerdì 13, una perturbazione atlantica interesserà il Mediterraneo, determinando sulla Sicilia condizioni di maltempo con precipitazioni e, soprattutto, forti venti e mareggiate. Previsti venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti occidentali, specie sulle aree costiere tirreniche e del Canale di Sicilia e settori esposti, con pericolo di caduta di rami, alberi, cartellonistica, insegne, pali, tettoie e coperture. Previste mareggiate intense lungo le coste esposte, sui settori occidentali, tirrenici e meridionali (Canale di Sicilia), con moto ondoso molto elevato (fino a 4-5 metri sulla costa e 6-7 metri al largo) con fenomeni di erosione e danni alle strutture lungo i litorali.

Previste anche precipitazioni diffuse moderate soprattutto sui settori tirrenici, con conseguenti criticità idrogeologiche (allagamenti, frane, esondazioni). Nel corso della giornata di domani, giovedì 12 febbraio, si prevede un’intensificazione delle precipitazioni e dei venti su gran parte della Sicilia (settori occidentali, tirrenici e meridionali) e delle isole minori, con conseguenti mareggiate lungo le coste esposte.

In attesa dell’emissione degli Avvisi di Protezione Civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico ufficiali e in vista di una possibile dichiarazione da parte della Regione delle fasi operative più gravose (preallarme e allarme), il Dipartimento “ritiene opportuno procedere a un pre-allertamento di tutte le componenti del sistema regionale di protezione civile e delle strutture operative, al fine di consentire un’adeguata preparazione per il possibile verificarsi di severi eventi idrogeologici avversi”.

