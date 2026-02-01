Maltempo Sicilia, preoccupa il fiume Salso a Licata: esondati torrenti e canali, strade chiuse

Il maltempo continua a creare apprensione in Sicilia, con l’attenzione ancora alta per il livello del fiume Salso. Il sindaco di Licata (Agrigento), Angelo Balsamo, ha spiegato che “l’emergenza non è rientrata, la piana di Mollarella è completamente allagata”. Il corso d’acqua, monitorato per tutta la notte dalla Protezione Civile comunale, ha raggiunto un livello di 2,47 metri, ancora sotto la soglia di esondazione ma comunque preoccupante. Le verifiche proseguono senza sosta per controllare eventuali variazioni dovute alle piogge.

Nella serata di ieri, a causa dell’esondazione di canali e torrenti nella zona di Mollarella, le strade provinciali 38 e 67 sono state chiuse al traffico dal personale del libero consorzio comunale. Le squadre di intervento restano operative per garantire la sicurezza e monitorare l’evoluzione della situazione.

Crolla muro nel costone roccioso a Carini

Le piogge della notte e di questa mattina hanno provocato allagamenti sia a Palermo che in provincia, con diversi problemi alla circolazione. Alberi caduti nella strada di Monreale e San Martino delle Scale. Inoltre, a causa delle forti piogge è crollato un muro dal costone roccioso nella zona del castello di Carini. La scorsa notte, lo smottamento e la caduta dei massi hanno provocato la chiusura di via Palermo. Sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Sono in corso verifiche sulla sicurezza dell’area.

“Sono intervenuti gli operai che hanno sgomberato la strada – dice il sindaco Giovì Monteleone – resta un piccolo restringimento nella carreggiata, ma si circola regolarmente. Sulla scarpata sono in corso lavori per la messa in sicurezza compresa tutta la rocca sotto il castello”.

“La caduta di massi sotto il castello di Carini è un segnale chiaro della fragilità del nostro territorio, aggravata dalle intense piogge di questi giorni – dice Giovanni Gallina, referente di Cittadinanzattiva – per fortuna non si registrano danni a persone, ma è necessario monitorare per una seria prevenzione del dissesto idrogeologico. La tutela dei cittadini deve restare una priorità”.

