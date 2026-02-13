Maltempo Sicilia, vento furioso e disagi tra Zafferana Etnea, Trecastagni e Pedara | FOTO

La furia del vento è stata protagonista della notte appena trascorsa in Sicilia, causando disagi sulle strade e pericoli per la viabilità. La nostra affezionata lettrice Antonella Infanta segnala, lungo la via principale che collega Zafferana Etnea alla frazione di Fleri, così come a Trecastagni e Pedara, la presenza di alberi abbattuti, grossi rami, pali della luce e cartelli stradali caduti, oltre a un grande pannello di lamiera e cartongesso. Sul tratto Monterosso-Trecastagni, cavi elettrici risultano interrotti tra un palo e l’altro, rendendo la strada particolarmente pericolosa.

La situazione è frutto di un intenso flusso occidentale atlantico che ha determinato venti forti e raffiche intorno a 100 km/h. Il miglioramento arriverà solo nelle prossime ore e in particolare nel pomeriggio, ma il weekend di San Valentino porterà aria artica e nuove condizioni di instabilità.

