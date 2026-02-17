Maltempo, situazione drammatica al Sud: vento devastante in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, raffiche da uragano | DATI, FOTO e VIDEO

Infuria il maltempo anche oggi al Sud Italia, esattamente come previsto dai bollettini di allerta meteo della vigilia. Ed è arrivato anche il freddo, soprattutto in Puglia dove alle ore 12:15, in pieno giorno, abbiamo appena +5°C a Putignano, Alberbello, Altamura e Spinazzola. La neve cade a bassa quota sull’Appennino meridionale, imbiancando le colline oltre i 600–700 metri di altitudine tra Puglia, Campania e Basilicata. Nevica forte anche in Calabria, dove il maltempo è molto più forte in termini di precipitazioni in tutta la Regione tanto che nel Pollino, in Sila e Aspromonte gli accumuli nevosi sono abbondanti già a partire dai 1.200 metri di quota.

Piove a dirotto a valle: da ieri sera sono caduti 149mm di pioggia a Gimigliano (Catanzaro), 108mm a Fiumefreddo (Cosenza), 92mm ad Altomonte (Cosenza), 72mm a San Sostene Alaco (Catanzaro). La mappa con le precipitazioni odierne testimonia quanto stia diluviando su gran parte della Regione, per l’ennesima ondata di maltempo estrema di questa incredibile stagione invernale:

Anche in Sicilia piove a dirotto, ma in un’area più ristretta della Regione, limitatamente al messinese. Sono caduti 20mm di pioggia a Messina città, 49mm a Giampilieri e 42mm a Mandanici sui Peloritani, 34mm a Galati Mamertino sui Nebrodi:

L’elemento più distruttivo in assoluto, però, è il forte vento di maestrale che soffia impetuoso in tutto il Sud, con raffiche che superano i 120km/h a Catanzaro e Reggio Calabria. Ecco tutti i dati della tempesta odierna:

122km/h ad Allai (Reggio Calabria)

ad (Reggio Calabria) 122km/h a Gimigliano (Catanzaro)

a (Catanzaro) 120km/h a Puntale Bandiera (Messina)

a (Messina) 116km/h a Pietrastorta (Reggio Calabria)

a (Reggio Calabria) 114km/h a Capo Vaticano

a 114km/h a Punta Sebera

a 113km/h a Lamezia Terme

a 109km/h a Ustica

a 105km/h a Patti Marina

a 104km/h a Monte Sant’Angelo

a 101km/h a Sant’Elia (Catanzaro)

a (Catanzaro) 101km/h al Monte Rasu

al 100km/h a Brolo

a 98km/h a San Michele di Iglesias

a 96km/h a Siderno

a 95km/h al Monte Santa Vittoria

al 95km/h a San Ferdinando

a 95km/h a Lula

a 94km/h a Sassari

a 94km/h a Melito Porto Salvo

a 89km/h a Maracalagonis

a 87km/h a Palermo Boccadifalco

a 87km/h a Gallipoli

a 85km/h a Polignano a Mare

a 85km/h a Montescaglioso

a 84km/h a Reggio Calabria

a 84km/h a Messina Gazzi

a 83km/h a Capo d’Orlando

a 83km/h a Bagheria

a 83km/h a Belpasso

a 81km/h a Lucera

a 81km/h a Giurdignano

a 79km/h a Mottola

a 78km/h a Cagliari

Fortunatamente la situazione migliorerà nelle prossime ore, in serata, dopo ancora forti venti fino a metà pomeriggio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

