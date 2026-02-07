Maltempo, Siviglia-Girona posticipata per la tempesta Marta. Salta anche Vallecano-Oviedo

Il maltempo mette lo zampino sul weekend di campionato in Spagna. La gara tra Siviglia FC e Girona FC, valida per LaLiga, non si giocherà più sabato sera come previsto. Il match, inizialmente programmato alle 18:30 al Ramón Sánchez-Pizjuán, è stato riprogrammato per domenica alle 16:15 a causa del passaggio della tempesta Marta. A spingere per il rinvio è stato il club andaluso, preoccupato per gli spostamenti dei sostenitori provenienti dalle zone limitrofe, proprio mentre su tutta la provincia era attiva un’allerta meteo arancione.

Una richiesta che ha innescato una catena di consultazioni tra istituzioni: la lega ha fatto notare l’assenza di un’allerta rossa, indicando nella Sottodelegazione del Governo l’ente deputato a intervenire; quest’ultima, però, ha rimandato la decisione alla Giunta Regionale dell’Andalusia. Posticipata anche la sfida tra Vallecano e Oviedo a causa delle condizioni del campo.