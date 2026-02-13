Maltempo Spagna, arriva la tempesta Oriana: scatta l’allarme sui cellulari a Valencia

In Spagna è arrivata la tempesta Oriana che ha preso il posto della tempesta Nils e nella regione di Valencia torna l’incubo dei fenomeni meteorologici estremi. L’Agenzia statale di meteorologia AEMET ha attivato l’allerta rossa nella provincia di Castellón. Le raffiche di vento potrebbero superare in alcune zone anche i 140km/h. Il governo regionale di Valencia ha inviato un messaggio di allerta sui telefoni dei residenti chiedendo di evitare spostamenti e attività all’aperto per rischio “estremo“. La situazione potrebbe aggravarsi verso la mezzanotte.

La Catalogna ha vissuto ieri una giornata di intense raffiche di vento che hanno portato alla caduta di alberi, lampioni, moto e cancellate. Oltre 80 persone hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria e 34 sono state ricoverate in ospedale. Una donna è morta dopo che è crollato il tetto di un capannone industriale.