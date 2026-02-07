Maltempo Spagna: Castiglia e Leon chiede lo stato d’emergenza, danni per 500 milioni in Andalusia

Il Presidente della giunta regionale di Castiglia e Leon, Alfonso Fernandez Mamueco, ha annunciato che chiederà formalmente al governo spagnolo di dichiarare lo stato di emergenza nelle zone colpite dalle inondazioni dovute alla tempesta Marta. L’annuncio è giunto da Salamanca, dove Manueco ha riferito di un “massimo coordinamento” con l’esecutivo e di contatti continui con le amministrazioni locali. Il Presidente regionale ha aggiunto che è stato attivato il Centro di coordinamento delle emergenze 112 e che sono stati applicati piani speciali per le alluvioni in tutte le nove province della comunità autonoma, sottolineando che, pur essendo i danni inferiori rispetto ad altre regioni, le misure precauzionali restano una priorità.

In Andalusia, il Ministro dello Sviluppo, della Pianificazione territoriale e dell’Edilizia abitativa, Rocio Diaz, ha dichiarato che la giunta regionale ha gestito 350 incidenti gravi sulle strade regionali legati alla tempesta, con danni alla rete viaria stimati in circa 500 milioni di euro, e ha annunciato che sarà chiesto il coinvolgimento di tutte le amministrazioni. Diaz ha fornito i dati durante una visita a Benalua de las Villas, in provincia di Granada, tra i comuni dove sono state registrate difficoltà di circolazione per l’impatto della tempesta sulle infrastrutture.