Maltempo Spagna, preoccupazione per il ritorno della DANA: è allerta massima per temporali autorigeneranti e piogge di ‘fango’

Diciamoci la verità: gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo sono un mezzo disastro. Sembra proprio che la situazione meteo stia per cambiare del tutto e non in meglio. C’è questa grossa saccatura atlantica che sta scendendo verso sud e finirà per isolarsi, diventando quella che in gergo viene chiamata DANA (una sorta di goccia fredda fredda isolata dalla circolazione principale), proprio sotto la Penisola Iberica. E cosa succede in questi casi? Praticamente questa configurazione richiama aria calda subtropicale dal Sahara, carica di polvere. Se infatti guardiamo le mappe a 500 hPa, si vede chiaramente questo nucleo freddo che “affonda” verso il Mediterraneo. In pratica, tra il Centro e il Sud si creerà un vortice che inizierà a pompare umidità e instabilità a non finire.

Il problema è che questo vento che risale dal Marocco e dalla Mauritania si porterà dietro un’infinità di sabbia desertica. Aspettiamoci quei cieli lattiginosi, quasi arancioni, e quella visibilità ridotta. E la cosa peggiore è che quando questa polvere desertica incontra le nuvole, iniziano i classici rovesci “sporchi”. Se avete la macchina pulita, beh, preparatevi a trovarla coperta di sabbia, e lo stesso vale per la neve in montagna che diventerà giallognola.

Per quanto riguarda le temperature, dopo il caldo anomalo dei giorni scorsi, un po’ scenderanno per via dell’aria fresca in quota, ma non aspettatevi un freddo pungente. Specialmente al Sud e lungo le coste continuerà a fare piuttosto caldo proprio per colpa di questo richiamo africano e della polvere desertica in sospensione.

Le piogge poi saranno un po’ imprevedibili, i soliti rovesci a macchia di leopardo. Magari tra l’Andalusia e il sud-est pioverà forte, mentre altrove quasi nulla, ma una cosa è quasi certa: dove cadranno due gocce, cadrà anche un bel po’ di sabbia.

Due parole sulla DANA: in realtà è un acronimo che descrive una “Depresion Aislada en Niveles Altos“, (“depressione isolata ad alta quota”) fenomeno meteorologico tipico della Spagna e del Mediterraneo occidentale.

In pratica, l’aria fredda in quota rimane isolata, formando una depressione chiusa, ed è particolarmente pericoloso perché si tratta di un fenomeno stazionario che rimane per lunghi periodi nello stesso luogo.