Maltempo, spazzaneve precipita in un burrone ad Avila: morto il conducente

Un uomo che conduceva uno spazzaneve in provincia di Avila, nel centro della Spagna, è morto nel pomeriggio dopo essere precipitato con il mezzo da un precipizio di circa 20 metri: lo riferisce l’agenzia Efe. “Mando tutto il mio affetto alla famiglia, gli amici e i colleghi di questo lavoratore”, ha commentato su X il premier Pedro Sanchez, che ha anche espresso il suo “riconoscimento” nei confronti di “tutti coloro che sono dispiegati per garantire la nostra sicurezza” mentre il Paese affronta una forte ondata di maltempo, che ha colpito specialmente il sud della Spagna. “Invito tutti alla massima prudenza”, ha aggiunto Sanchez. Nel frattempo, riporta tra gli altri El Pais, anche oggi il maltempo, caratterizzato in particolare da forti piogge, ha mantenuto in allerta diverse province dell’Andalusia, dove oltre 11.000 persone sono state evacuate dalle loro case per precauzione, vista la piena di diversi fiumi, tra cui il Guadalquivir. C’è allarme soprattutto per rischi di allagamento, come avvenuto nelle ultime ore in alcune zone inondabili di Siviglia e Cordoba. Disagi per il maltempo anche in Estremadura.