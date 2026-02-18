Maltempo Svizzera, valanga ingloba un treno in viaggio: immagini incredibili da Zermatt | VIDEO

Le forti nevicate e i venti di burrasca degli ultimi giorni hanno paralizzato gran parte delle Alpi svizzere. L’Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe (SLF) ha innalzato il livello di pericolo a 5 – il massimo – in alcune parti del Vallese nella tarda serata di lunedì 16 febbraio, per poi abbassarlo al livello 4 nel pomeriggio di martedì. Le valanghe stanno rappresentando un grosso problema, isolando intere comunità e mettendo a rischio i trasporti e in pericolo le persone in montagna. Immagini incredibili arrivano da Zermatt, dove un passeggero ha immortalato il momento in cui una valanga ha travolto un treno in viaggio. Nelle immagini a corredo dell’articolo, si può vedere la valanga scendere dalla montagna e avanzare lungo il pendio, finché non arriva ad inglobare anche il treno in movimento. Il passeggero ha dichiarato che i servizi di emergenza sono intervenuti rapidamente e hanno soccorso le persone a bordo entro due ore. Nessuno è rimasto ferito, secondo la compagnia che gestisce il treno.

In un incidente simile ma dalle conseguenze peggiori, nella giornata di lunedì 16 febbraio, un treno regionale in viaggio tra Goppenstein e Briga è stato travolto da una valanga all’uscita della galleria Stockgalerie; cinque dei 29 passeggeri hanno riportato ferite lievi e il vagone di testa è deragliato. Gli inquirenti ritengono che una valanga avesse già coperto i binari all’arrivo del treno.