Maltempo Toscana, frane a Lucca: “terreni saturati dalle piogge, ora molto fragili”

A Lucca, le piogge intense delle ultime settimane “hanno saturato i terreni e reso vulnerabili i versanti collinari e montuosi del territorio comunale, provocando movimenti franosi che hanno interrotto e messo a rischio alcune strade. L’amministrazione sta monitorando attentamente tutto il territorio con Protezione Civile e Ufficio strade“. Così una nota del Comune di Lucca che, oltre alla città, amministra un territorio collinare, pre-montano e rurale molto esteso e pieno di paesi, frazioni e borghi. “Il primo intervento che ci ha impegnato venerdì e sabato è una frana che ci ha costretti a chiudere via della chiesa di San Macario in Monte, isolando di fatto la frazione – riassume l’assessore ai Lavori pubblici, Nicola Buchignani – Grazie a un affidamento in somma urgenza, la ditta Del Debbio è potuta intervenire, liberare l’asfalto dai detriti e sistemare un muro di contenimento provvisorio fatto di geo-blocchi”.

Invece “tre frane hanno interessato via di Tramonte di Brancoli che è stata liberata ed è percorribile solo con alcuni restringimenti della carreggiata” e “sempre a partire dalla scorsa settimana stiamo monitorando altre due situazioni a rischio“. Sono un tratto della via per Chiatri e un punto vicino a uno dei tornanti di via Piana (località San Martino in Vignale): in entrambi il mantello stradale ha mostrato fenditure “che – prosegue l’assessore – abbiamo prontamente provveduto a riempire e impermeabilizzare prima con malte e poi con bitumi per evitare che l’assorbimento e lo scorrimento dell’acqua aggravasse la situazione. Mentre su via per Chiatri la situazione è più sotto controllo, in via Piana le fenditure si sono allargate tanto da costringerci già domani a esami più approfonditi“.

Quindi, via Piana domani (mercoledì 18 febbraio) resterà chiusa nel tratto interessato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 (esclusi urgenze e mezzi di soccorso) “per poter effettuare rilevamenti geologici e sismici in grado di leggere il sottosuolo. Saremo così in grado di progettare e mettere in atto l’intervento più opportuno per risolvere il problema”.

L’amministrazione ha già provveduto a stanziare sul bilancio dell’anno in corso importanti risorse relative agli interventi necessari per le frane avvenute nel 2025. “Il nostro territorio – conclude Buchignani – è molto fragile e mesi di pioggia come questi provocano danni anche in punti che non avevano mai dato segnali di dissesto, come sul tratto di via Piana, asfaltato appena un anno fa. Purtroppo gli interventi su grandi fronti franosi richiedono progettazioni e lavori molto costosi che necessitano di almeno un anno di tempo per arrivare al cantiere. L’amministrazione è impegnata al massimo per accorciare i tempi”.

