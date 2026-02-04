Maltempo Toscana, la situazione fiumi torna sotto controllo

Sembra tornare sotto controllo la situazione dei fiumi in Toscana, dove anche oggi è stata una giornata di allerta meteo. Dalla Sala operativa della Protezione Civile della Toscana informano che il colmo di piena del fiume Cecina è in transito a Cecina sopra il primo livello ed è adesso transitato a Steccaia in calo. Questa la situazione degli altri fiumi, comunque sotto controllo: il fiume Era a Ponsacco è al secondo livello; la Pesa a Barberino Tavarnelle è al primo livello; il Bruna a Gavorrano e a Castiglione della Pescaia è al primo livello; l’Ombrone Pistoiese a Pontelungo, Ponte alle Vanne e Poggio a Caiano è al primo livello; l’Ozzeri a Lucca al primo livello; l’Ombrone Grossetano a Sasso d’Ombrone è al primo livello. Nessuna criticità, infine, lungo l’asta dell’Arno.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.