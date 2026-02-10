Maltempo Toscana, lampione crolla ad Anghiari per il forte vento: un uomo in codice 2

Un lampione dell’illuminazione pubblica, probabilmente danneggiato dal vento, è crollato nel pomeriggio in piazza IV Novembre ad Anghiari (Arezzo), colpendo un uomo di 72 anni. L’allarme è scattato alle 15:30, quando il 118 della Asl Toscana sud est è stato attivato per soccorrere la persona coinvolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, oltre al 118. Il 72enne è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale di Sansepolcro.

