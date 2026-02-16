Maltempo Toscana, mareggiata a Livorno: chiuso tratto di Viale Italia per detriti

Chiuso nel pomeriggio di oggi un tratto di Viale Italia a Livorno a causa dei detriti portati dalla mareggiata e nonostante la precedente pulizia effettuata da Aamps alle 16.30. Sulla mareggiata in corso, spiega il Comune, “sono previsti valori di onda sostenuti per le prossime ore, forse in peggioramento. Aperto” il Centro situazioni “con presidio tecnico per seguire l’evento in corso. Protezione Civile in fase operativa di attenzione, come da procedure per evento su scala locale“.
