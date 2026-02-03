Maltempo Toscana: passeggiata e diverse strade allagate a Viareggio

La pioggia battente caduta nella prima mattinata su Viareggio (Lucca) e sulla Versilia ha provocato allagamenti con disagi per automobilisti, pedoni e commercianti. La passeggiata si è allagata poiché i tombini non ricevevano più l’acqua che così è rimasta sui marciapiedi e sull’asfalto, creando problemi; i commercianti sono stati costretti a spazzarla via. Chiuso il sottopasso alla Cittadella del Carnevale che collega Viareggio con Camaiore (Lucca) perché allagato. Disagi anche sulla superstrada per la pioggia.

