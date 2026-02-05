Maltempo Toscana, paura a Grosseto: grosso pino si schianta sulle auto | FOTO

Un grosso pino è caduto sulla strada, in viale Monterosa a Grosseto. È accaduto intorno alle ore 23 di ieri sera. La pianta, cadendo, ha colpito due autovetture in sosta ma fortunatamente non si registra alcun ferito. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco che ha provveduto ad alleggerire le fronde per liberare i veicoli coinvolti e successivamente alla rimozione del tronco. Presente la Polizia municipale di Grosseto per i rilievi e la gestione della viabilità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.