Maltempo Toscana, paura a Pisa: enorme pino cade in strada e travolge due auto

Un pino di circa 15 metri è caduto questa mattina a Pisa, abbattendosi su due auto in sosta, senza procurare danni alle persone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per tagliare e rimuovere la pianta che per ore ha ostruito la carreggiata in prossimità della rotonda che conduce al Cnr di Pisa. Sul posto anche i vigili urbani e il sindaco Michele Conti. “Le forti piogge di questi giorni – ha spiegato il primo cittadino – hanno infiltrato il terreno rendendo più fragili piante, come in questo caso, che erano già attenzionate dall’ufficio ambiente del Comune. Mi sono recato sul posto per accertarmi personalmente che non vi fossero persone coinvolte, anche se purtroppo la pianta è caduta su due auto in sosta che sono state danneggiate. Quanto accaduto, tuttavia, dimostra che la politica di sostituzione arborea avviata da anni con la sostituzione di pini o altre piante a fine ciclo con alcune essenze più idonee all’ambiente urbano è assolutamente necessaria e consente di ridurre i rischi”.

Conti ha concluso dicendo che “spesso la manutenzione ordinaria non è più sufficiente ad azzerare i rischi e per questo si rendono necessari gli abbattimenti degli alberi, tuttavia dal 2018 a oggi grazie ai nostri interventi siamo passati dai 18.221 alberi del 2018 ai 21.116 di novembre 2025, con un aumento di 2.895 piante, al netto delle sostituzioni”.

