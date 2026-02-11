Maltempo Toscana: piogge intense nel Nord, fiumi sotto i livelli di guardia

Precipitazioni intense nelle ultime ore in particolare sulle zone settentrionali della Toscana: è quanto riporta il governatore Eugenio Giani segnalando che sono in funzione pompe a Lavacchione e la cassa di espansione alla Querciola con il Consorzio di Bonifica. I fiumi del reticolo principale sono al momento all’interno dei livelli di riferimento.

