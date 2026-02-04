Maltempo Toscana, transito del colmo di piena del Cecina a Steccaia

In corso il transito del colmo di piena del Cecina a Steccaia al secondo livello a 458mc/s, atteso nelle prossime ore a Cecina tra il primo e secondo livello. Lo comunica sui social il Presidente della Toscana Eugenio Giani, aggiornando la situazione degli altri fiumi, sotto controllo con il sistema di Protezione Civile della Regione Toscana: Pesa a Barberino Tavarnelle al primo livello; Era a Capannoli al primo livello; Bruna a Gavorrano e a Castiglione della Pescaia al primo livello; Ombrone Pistoiese a Pontelungo e a Ponte alle Vanne al primo livello. Nessuna criticità, infine, lungo l’asta dell’Arno.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.