Maltempo Trentino, in corso nevicate dai 300 metri di quota: accumuli fino a 20cm

Il Servizio Gestione Strade della Provincia di Trento ricorda che sono in corso nevicate a partire da 300 metri di quota, pressoché nell’intero territorio provinciale. Le nevicate in corso non stanno provocando particolari disagi, con la quantità di neve che oscilla tra i 5 e i 20 centimetri. I mezzi operativi del Servizio Gestione Strade (115), coadiuvati anche da quelli di alcune ditte private (106), sono in azione per lo sgombero neve e il trattamento invernale della carreggiata stradale, soprattutto nelle tratte viarie più in quota. Quindi in totale ci sono oltre 220 mezzi in azione sulle strade statali e provinciali del Trentino. Si ricorda che dal 15 novembre è in vigore l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve, o catene a bordo montate durante le precipitazioni nevose. Sono stati anche attivati alcuni presidi neve, per il controllo della dotazione invernale dei veicoli diretti nelle località più in quota.

Si raccomanda di evitare o ridurre al minimo gli spostamenti non necessari durante l’evento e in ogni caso di moderare la velocità e guidare con particolare attenzione per la presenza di tratti viari sdrucciolevoli e di irregolarità nel piano viabile.

Le chiusure stagionali riguardano le SP138 del Passo della Borcola da loc. Incapo al confine provinciale e la SP3 del Monte Baldo da loc. San Valentino al confine provinciale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.