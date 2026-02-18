Maltempo Turchia, piogge intense e forti venti paralizzano la vita quotidiana ad Adana | VIDEO

Venti che hanno raggiunto velocità di 80-90km/h ad Adana, nella Turchia meridionale, hanno sradicato numerosi alberi, danneggiato linee elettriche in alcune zone e divelto insegne e tetti. In particolare, nei quartieri centrali (Seyhan, Yüreğir, Çukurova), l’accumulo di acqua ha reso difficile la circolazione dei veicoli e alcune strade sono state completamente chiuse al traffico. I pedoni hanno avuto difficoltà a muoversi nelle aree allagate e abitazioni e attività commerciali nelle zone più basse hanno subito inondazioni. Gran lavoro per Vigili del Fuoco, Polizia e squadre comunali per rimuovere gli alberi caduti, liberare le strade e drenare l’acqua. Le autorità hanno avvertito i cittadini di evitare di uscire o guidare se non assolutamente necessario.