Maltempo, tutti i DATI meteo del Mega-Ciclone Nils: al Sud Italia onde alte 13 metri, vento a 160km/h e 300mm di pioggia!

La raffica di vento più forte è stata di 158km/h a Fiumedinisi (Messina). L’onda più alta di 12,88 metri ad Alghero (Sassari). La pioggia più abbondante di 263mm a Montalto Uffugo (Cosenza). Sono questi i picchi massimi di vento, mare e pioggia provocati dal Mega-Ciclone Nils che nelle scorse ore si è abbattuto con una furia tremenda sul Sud Italia, tre settimane dopo Harry, rispettando tutte le previsioni della vigilia. Si tratta di valori eccezionali che testimoniano quanto quest’inverno si stia caratterizzando per fenomeni meteo estremi. Di seguito, riportiamo tutti i dati di vento, onde e piogge più significativi misurati tra ieri, giovedì 12 febbraio, e la notte-mattina di oggi venerdì 13.

La furia dei venti: le raffiche più forti

158km/h a Fiumedinisi (Messina)

a (Messina) 155km/h a Puntale Bandiera (Monte Craparo, Messina)

a (Monte Craparo, Messina) 148km/h a Escalaplano (Cagliari)

a (Cagliari) 139km/h a Punta Sebera (Carbonia-Iglesias)

a (Carbonia-Iglesias) 137km/h ad Allai (Motta San Giovanni)

ad (Motta San Giovanni) 129km/h a Melito Porto Salvo (Reggio Calabria)

a (Reggio Calabria) 128km/h a Gazzi (Messina)

a (Messina) 118km/h a Castelmola (Messina)

a (Messina) 117km/h a Brolo (Messina)

a (Messina) 112km/h a Pietrastorta (Reggio Calabria)

a (Reggio Calabria) 111km/h a Siderno (Reggio Calabria)

a (Reggio Calabria) 109km/h a Olbia

a 109km/h a Patti Marina (Messina)

a (Messina) 105km/h a Lattarico (Cosenza)

a (Cosenza) 103km/h a Sant’Elia (Catanzaro)

a (Catanzaro) 101km/h a Palermo Boccadifalco

a 100km/h a Reggio Calabria

a 100km/h a Sassari

a 98km/h a Paola (Cosenza)

a (Cosenza) 97km/h ad Arasì (Reggio Calabria)

ad (Reggio Calabria) 97km/h a Monreale (Palermo)

a (Palermo) 96km/h a Bagheria (Palermo)

La forza del mare: le onde più alte dalle boe della rete ondametrica dell’ISPRA

12,88 metri ad Alghero (Sassari)

ad (Sassari) 9,68 metri a Mazara del Vallo (Trapani)

a (Trapani) 8,5 metri a Cetraro (Cosenza)

a (Cosenza) 7,75 metri a Palermo

a 7,7 metri a Ponza (Latina)

Le piogge monsoniche: in Calabria precipitazioni alluvionali

263mm a Montalto Uffugo (Cosenza)

a (Cosenza) 244mm a Fuscaldo (Cosenza)

a (Cosenza) 228mm a Soveria Mannelli (Catanzaro)

a (Catanzaro) 225mm a Belsito (Cosenza)

a (Cosenza) 221mm a Decollatura (Catanzaro)

a (Catanzaro) 220mm a Sant’Agata d’Esaro (Cosenza)

a (Cosenza) 210mm a Domanico (Cosenza)

a (Cosenza) 204mm ad Altilia (Cosenza)

ad (Cosenza) 194mm ad Aprigliano (Cosenza)

ad (Cosenza) 191mm a Rogliano (Cosenza)

a (Cosenza) 164mm a Guardia Piemontese

a 151mm a Catanzaro

a 149mm a Fiumefreddo (Cosenza)

a (Cosenza) 147mm ad Acquaformosa (Cosenza)

ad (Cosenza) 127mm a Gambarie d’Aspromonte (Reggio Calabria)

a Gambarie d’Aspromonte (Reggio Calabria) 123mm a Cosenza

a 122mm a Nicastro (Catanzaro)

a (Catanzaro) 120mm a Fabrizia (Vibo Valentia)

