Maltempo Umbria: crollata parte delle mura del castello di Fabro

Dopo una lunga giornata di pioggia, parte delle mura del castello di Fabro (TR) è crollata la scorsa notte: è quanto hanno riportato i vigili del fuoco. Il crollo non ha coinvolto persone. Alcune abitazioni sono rimaste prive di energia elettrica. Sul posto la squadra proveniente dal distaccamento di Orvieto e i tecnici comunali. La Provincia di Terni ha dovuto inoltre chiudere la strada Arronese per una frana innescata dalle precipitazioni. Lo smottamento si è verificato nei pressi del centro abitato di Monzano.

