Maltempo Umbria, la neve è tornata sui rilievi montuosi dell’Appennino: imbiancata Castelluccio di Norcia | VIDEO

La neve è tornata a imbiancare i rilievi montuosi dell’Appennino centrale e nelle ultime ore il bianco ha ricoperto anche Castelluccio di Norcia, uno dei luoghi più iconici dell’alta quota umbra, richiamando gli amanti della montagna. La pioggia sta intanto interessando praticamente tutta l’Umbria. La Provincia ha inoltre reso noto che questa mattina si è verificata una frana sulla strada 18 Calvese, appena dopo il centro abitato. È stata provocata, secondo i primi accertamenti dei tecnici dell’amministrazione e dei Vigili del Fuoco, dal cedimento di un muretto privato, causato probabilmente dalle intense piogge. Per motivi di sicurezza è stata disposta la chiusura del tratto.

Secondo le previsioni meteo del Centro funzionale della Regione Umbria, oggi la regione vedrà un transito perturbato con cielo variabile e possibili precipitazioni sulle zone montane, mentre domenica 15 e lunedì 16 febbraio è atteso ancora un flusso instabile con possibili nevicate sui crinali più alti, mantenendo condizioni invernali sulle quote appenniniche.

