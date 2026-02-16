Maltempo Umbria, movimento franoso sulla SP421 a Collazzone | FOTO

Le abbondanti piogge degli ultimi giorni hanno provocato un movimento franoso sulla strada provinciale 421 nel comune di Collazzone, lungo il tratto che da Collazzone conduce a San Terenziano. Disposto nella giornata di oggi dalla Provincia di Perugia il senso unico alternato regolato da semaforo, dal chilometro 9 + 500 al chilometro 9 + 650 (lato destro). Il fenomeno, attenzionato dai tecnici dell’ente, ha infatti interessato parte della carreggiata stradale. Il cantiere – spiega la Provincia – rimarrà allestito fino al ripristino della sicurezza per la circolazione stradale.
