Maltempo, un cane finisce in un pozzo e rischia di annegare: salvato dai vigili del fuoco

Un cane è finito in un pozzo di raccolta delle acque meteoriche mentre era in corso un forte temporale. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Ripatransone (Ascoli Piceno), lungo la strada provinciale Val Tesino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto, che hanno subito valutato la situazione critica. Uno degli operatori si è calato nel pozzo, riuscendo a raggiungere il cane e a trarlo in salvo nonostante le difficoltà legate allo spazio ristretto e alla presenza dell’acqua. Una volta recuperato, il cane è stato affidato agli incaricati del servizio veterinario dell’Ast locale per le cure e i controlli del caso.

L’allarme era scattato poco prima delle 19.30, quando ci si è resi conto che l’animale si trovava: era intrappolato all’interno del pozzo e il livello dell’acqua stava rapidamente salendo a causa della pioggia battente, mettendo seriamente a rischio la sua sopravvivenza. Fortunatamente poi è stato recuperato e messo in salvo dai vigili del fuoco.

