Maltempo USA, i VIDEO della bufera di neve che ha paralizzato New York: 50cm a Central Park, 60cm a Staten Island

Una violenta tempesta invernale sta portando condizioni di bufera di neve sulla costa orientale degli Stati Uniti, con forti nevicate e venti violenti che hanno bloccato i viaggi per milioni di persone dal Medio Atlantico al New England meridionale. Anche New York City è stata colpita da intense bufere, che hanno scaricato 50cm a Central Park e fino a 60cm a Staten Island, la zona più colpita. Le condizioni meteo avverse si sono fatte sentire con gravi disagi nei trasporti e nella vita di tutti di giorni. Ecco alcuni video che testimoniano la violenza delle nevicate che oggi hanno colpito la Grande Mela.

Storica tempesta di neve a New York: le immagini da Brooklyn

New York sferzata da una storica tempesta di neve

Gli effetti della tempesta di neve a New York

La tempesta di neve infuria su New York