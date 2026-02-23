Maltempo USA, infuria la tempesta sul Nord-Est: città sommerse dalla neve, le immagini in diretta dalle WEBCAM

Milioni di persone a New York City e in gran parte del Nord-Est degli Stati Uniti sono rimaste bloccate in casa a causa dell’intensificarsi di forti nevicate e forti venti, che hanno creato condizioni di whiteout. Responsabile di queste condizioni è un ciclone Nor’easter che sta causando una violenta tempesta di neve sulla costa nordorientale statunitense. Le allerte per bufere di neve si sono estese dal Maryland al Maine. Questa mattina, la neve è caduta a una velocità di 5-7,6 centimetri all’ora da New York al Massachusetts. Alcune aree hanno ricevuto ben oltre 30 centimetri di neve da domenica 22 febbraio, insieme a raffiche di vento di oltre 48km/h e scarsa visibilità. A New York, l’aeroporto MacArthur di Long Island ha registrato 57centimetri di neve fino a lunedì mattina. Alcune parti di New York City hanno registrato accumuli che vanno dai 35 ai 50cm, con Coney Island che ha ricevuto 40,6cm. Freehold, nel New Jersey, ha avuto 55,8cm di neve. New London, nel Connecticut, e North Kingstown, nel Rhode Island, hanno entrambe ricevuto 43cm di neve.

