Maltempo Veneto, acqua alta a Venezia la sera di Giovedì grasso

A Venezia, le paratie del Mose tornano ad alzarsi anche nella serata del Giovedì grasso, quando per le 20.30 di stasera il Centro maree del Comune di Venezia ha previsto un picco medio di marea interna di 95 centimetri e in mare di 105 centimetri. Inoltre, la Luna calante, oltre ad aver anticipato dalla notte alla sera i picchi, ne ha anche aumentato la frequenza e l’ampiezza. Infatti le ultime previsioni di oggi indicano nuovi picchi di acqua alta, e tutti ben sopra il metro, anche per l’intero fine settimana clou del Carnevale, con più che probabili nuovi sollevamenti del Mose.

