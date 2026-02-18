Maltempo Veneto, acqua alta a Venezia stasera: il Mose si deve alzare ancora una volta

La città di Venezia continua a fare i conti con il fenomeno dell’alta marea. Per le 23.50 di questa sera, è prevista una marea massima che toccherà i 120cm, sul medio mare, ben oltre la soglia di salvaguardia. Un sicuro rischio di acqua alta è previsto anche per domani, giovedì 19 febbraio, con 110cm a metà giornata e 130cm poco prima di mezzanotte. Alla luce delle previsioni, il Mose dovrà entrare in azione per proteggere la città lagunare. Con i due sollevamenti di ieri (parziale la mattina e totale la sera), il Mose in poco più di tre settimane ha toccato il totale dei sollevamenti che si sono contati in tutto il 2025 (26) e si appresta a toccare il record registrato nel 2024 (27) con quello programmato per stasera, quando alle 21.30 inizieranno le operazioni di sollevamento in tutte e quattro le bocche di porto della laguna.

Ogni sollevamento ha un costo variabile tra i 200.000 e i 250.000 euro che può arrivare anche a 300.000 euro nei casi di sollevamenti prolungati per più ore, come quello del 28 gennaio scorso, il primo dell’anno, quando le paratie rimasero alzate per quasi 9 ore consecutive.

