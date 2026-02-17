Maltempo Veneto, anche oggi rischio di acqua alta a Venezia: Mose sollevato

Per salvaguardare Venezia dall’acqua alta nell’ultimo giorno di Carnevale, questa mattina il Mose è stato sollevato solo alla bocca di porto del Lido, il varco più ampio e il punto dove si registrava il picco più alto di marea: 90 centimetri, in diminuzione di cinque centimetri rispetto alle previsioni di ieri del Centro maree del Comune. Ieri, invece, tutte le 78 paratoie sono state alzate per ben due volte, la mattina e la sera, per un totale di quasi 11 ore di funzionamento.

