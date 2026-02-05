Maltempo Veneto, ancora acqua alta a Venezia: Mose in funzione

Migliora il meteo ma anche oggi permane il rischio acqua alta a Venezia, dove in città alle 13:25 è previsto un livello di marea che potrà toccare i 95cm, ragion per cui le barriere del Mose saranno alzate solo alla bocca di porto del Lido e non su tutte i quatto accessi come negli ultimi giorni. Probabile invece un nuovo sollevamento dell’intero sistema nella notte tra oggi e domani, quando alle ore 1:10 di venerdì 6, sono attesi 120cm, segnala il Centro maree del Comune di Venezia. Al momento, condizioni favorevoli al fenomeno dell’acqua alta sono previste fino a tutto sabato 7 febbraio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.