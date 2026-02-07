Maltempo Veneto, ancora acqua alta a Venezia: super lavoro del Mose dal 28 gennaio

A Venezia, oggi il Mose sarà sollevato soltanto alle bocche di porto del Lido di Venezia e di Chioggia. Secondo il Centro maree del Comune di Venezia alle 13.20 in laguna il livello di marea potrà raggiungere i 95 centimetri, mentre in mare ne sono previsti 105. Nessuna segnalazione è invece prevista per la giornata di domani, domenica 8 febbraio, ma nuovi picchi di acqua alta da 95 centimetri sono invece attesi alle ore 2 di lunedì 9 e di martedì 10. Secondo i dati forniti dal Centro maree, dal 28 gennaio scorso alla giornata di ieri compresa, il Mose è stato sollevato 15 volte per un totale di 41 ore. Nello stesso periodo dello scorso anno le ore di funzionamento furono soltanto 4.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.