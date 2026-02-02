Maltempo Veneto, ancora pericolo di acqua alta sul Carnevale di Venezia: stasera picco di 115cm

Continua a permanere il rischio di acqua alta sul Carnevale di Venezia per il livello medio della marea. Anche questa sera alle 23.55 le barriere del Mose saranno alzate per impedire a 115cm di acqua di entrare in laguna e allagare ampie zone della città storica. Secondo le previsioni del Centro maree del Comune di Venezia, la situazione si ripeterà con due picchi massimi giornalieri ben oltre i 100-105cm, un valore già oltre la soglia di guardia, per tutta la settimana, almeno fino a venerdì 6 febbraio.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.