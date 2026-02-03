Maltempo Veneto, forti nevicate nel Bellunese: pericolo valanghe diffuso | FOTO

A causa delle forti nevicate già a bassa quota, oggi Anas ha dovuto intensificare le attività sulla rete stradale di sua competenza in provincia di Belluno. Sulle strade statali 51 Alemagna, 51 bis, 52, 50 e 50 bis variante, alcune delle quali conducono ai passi dolomitici, sono stati impiegati 65 mezzi e oltre 100 operatori per attività di sgombero neve, pulizia della carreggiata, trattamento antighiaccio e monitoraggio delle condizioni della viabilità. Le previsioni indicano altre nevicate per domani, mercoledì 4 febbraio, ma a quote maggiori. La nuova neve ha consolidato il pericolo di valanghe al grado 3 (marcato) su una scala di 4, sia sulle Dolomiti che sulle Prealpi.

