Mareggiate nelle isole Eolie, forti raffiche di scirocco

Arcipelago delle Eolie colpito severamente del maltempo: le forti raffiche di scirocco hanno ingrossato il mare e costretto i mezzi veloci a restare saldamente ormeggiati in porto. L’unico mezzo a viaggiare da Milazzo è la nave Nerea. I marosi hanno invaso le aree litoranee più esposte e creato difficoltà nella circolazione, provocando rallentamenti nei collegamenti tra le isole e disagi.

