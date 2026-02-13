Marina Piccola, il molo ferito dal ciclone Harry: a quasi un mese resta il segno della tempesta

A quasi un mese dal passaggio del ciclone Harry, il molo di Marina Piccola si presenta come un simbolo tangibile della forza della natura. Era il 20 gennaio quando il vento e le mareggiate hanno colpito con violenza il litorale di Cagliari, danneggiando pesantemente una delle strutture più riconoscibili del lungomare. Oggi, 13 febbraio 2026, l’immagine scattata da Alessandro Casula restituisce una scena carica di suggestione e malinconia. La passerella in legno, piegata e sprofondata verso l’acqua, appare come sospesa in un equilibrio precario. Le travi del pergolato, ancora in piedi, si stagliano contro un cielo carico di nubi violacee, mentre il mare continua a muoversi con onde corte e insistenti, quasi a ricordare la furia di quel giorno.

La ringhiera inclinata e i pilastri corrosi dall’acqua raccontano l’impatto della mareggiata che ha spezzato la linearità del pontile. Sotto la struttura, i sostegni emergono tra i riflessi scuri dell’acqua, evidenziando il cedimento di una parte del molo che fino a poche settimane fa accoglieva passeggiatori, pescatori e turisti. Sul fondo, le barche a vela e il profilo della costa sembrano osservare in silenzio.

La città, sullo sfondo, continua la sua quotidianità, ma quel tratto di Marina Piccola resta segnato. Il contrasto tra la quiete apparente del paesaggio e la ferita strutturale del molo rende lo scatto di oggi particolarmente eloquente: non solo un documento fotografico, ma una testimonianza dello stato attuale dei luoghi. In attesa degli interventi di ripristino e messa in sicurezza, l’area conserva un fascino ruvido e autentico. Il legno piegato, il ferro arrugginito e il mare d’inverno compongono un quadro che parla di resilienza e di memoria. Marina Piccola guarda avanti, ma non dimentica la notte in cui il ciclone Harry ha cambiato il volto del suo molo.

