Martedì Grasso tempestoso nello Stretto: temporali, grandine e raffiche violente tra Reggio Calabria e Messina

Notte e mattinata caratterizzate dal maltempo nello Stretto di Messina, dove si sono registrati temporali intensi accompagnati da forti raffiche di vento, frequente attività elettrica e rovesci di pioggia localmente violenti. In diverse zone i fenomeni sono stati associati anche a grandinate a tratti. Il peggioramento interessato il territorio proprio nel giorno del Martedì Grasso, tradizionalmente dedicato a festeggiamenti e iniziative all’aperto. Secondo le previsioni, una breve pausa del maltempo è attesa per domani. Tuttavia, tra giovedì 19 e venerdì 20 è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione, che dovrebbe riportare una nuova fase di maltempo severo sul Paese. Le precipitazioni, anche intense, interesseranno inizialmente le regioni settentrionali per poi estendersi al Centro/Sud, accompagnate da venti in ulteriore intensificazione, raffiche tempestose, mari agitati e rischio di mareggiate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: