Maxi blackout in Repubblica Dominicana, 13 ore senza corrente

Ieri la Repubblica Dominicana è stata colpita da un blackout significativo che ha interrotto la fornitura elettrica in tutto il Paese, mettendo a dura prova i protocolli nazionali di emergenza del settore energetico. L’episodio si è verificato a poco più di 3 mesi da un precedente blackout diffuso. Secondo la Società dominicana di trasmissione elettrica (ETED), l’interruzione è iniziata nelle prime ore del mattino, compromettendo il funzionamento dell’intero Sistema elettrico interconnesso nazionale (SENI). Le autorità hanno comunicato che la rete è stata completamente ripristinata circa 13 ore dopo l’inizio del blackout.

Un episodio simile aveva già colpito la nazione caraibica l’11 novembre 2025, causando disagi significativi: i passeggeri della metropolitana erano stati evacuati, i semafori erano spenti e in alcuni quartieri erano scoppiate proteste.

Tra le principali cause dei blackout la mancanza di manutenzione, gli allacciamenti illegali e i ritardi nei pagamenti, fattori che continuano a mettere a rischio la stabilità del sistema elettrico. Una criticità non da poco per un Paese in cui il turismo internazionale rappresenta uno dei principali motori dell’economia.