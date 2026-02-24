Maxi blackout in Repubblica Dominicana, 13 ore senza corrente

Un nuovo blackout mette in luce le criticità del sistema elettrico della Repubblica Dominicana

tralicci energia elettrica blackout
Foto Ansa

Ieri la Repubblica Dominicana è stata colpita da un blackout significativo che ha interrotto la fornitura elettrica in tutto il Paese, mettendo a dura prova i protocolli nazionali di emergenza del settore energetico. L’episodio si è verificato a poco più di 3 mesi da un precedente blackout diffuso. Secondo la Società dominicana di trasmissione elettrica (ETED), l’interruzione è iniziata nelle prime ore del mattino, compromettendo il funzionamento dell’intero Sistema elettrico interconnesso nazionale (SENI). Le autorità hanno comunicato che la rete è stata completamente ripristinata circa 13 ore dopo l’inizio del blackout.

Un episodio simile aveva già colpito la nazione caraibica l’11 novembre 2025, causando disagi significativi: i passeggeri della metropolitana erano stati evacuati, i semafori erano spenti e in alcuni quartieri erano scoppiate proteste.

Tra le principali cause dei blackout la mancanza di manutenzione, gli allacciamenti illegali e i ritardi nei pagamenti, fattori che continuano a mettere a rischio la stabilità del sistema elettrico. Una criticità non da poco per un Paese in cui il turismo internazionale rappresenta uno dei principali motori dell’economia.

Leggi altri articoli di ENERGIA ELETTRICA