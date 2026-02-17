Maxi investimento in Argentina: Lundin Mining punta su rame e oro a San Juan

La compagnia canadese del settore minerario Lundin Mining ha confermato il maxi investimento da 18 miliardi di dollari in Argentina per lo sfruttamento di una miniera di rame e oro nella provincia di San Juan, nel nord-est del Paese. Lo riferisce una nota della compagnia in cui si informano i risultati dello studio approfondito delle risorse sulla base del quale “si delinea un progetto che si collocherebbe tra le prime cinque miniere di rame, oro e argento a livello mondiale”. Il governo di Javier Milei ha già battezzato il progetto come “il più grande investimento estero diretto della storia argentina” ed il ministro dell’Economia, Luis Caputo, ha pubblicato un post su X evidenziandone i numeri.

Secondo quanto si legge si tratta di un progetto da 18 miliardi complessivi dei quali 7 verranno investiti nella prima fase prevista da qui al 2030 con una produzione media nei primi 25 anni di 400 mila tonnellate di rame, 700 mila once di oro e 22,2 milioni di once di argento.