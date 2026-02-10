Maxi sbiancamento di coralli con l’ondata di calore del 2014-2017 ma un altro evento più grave è in corso: lo studio

Metà delle barriere coralline del mondo ha subito un grave sbiancamento durante l’ondata di calore globale del 2014-2017. Per la prima volta, un team internazionale guidato da ricercatori dello Smithsonian ha stimato l’entità dello sbiancamento dei coralli in tutto il mondo durante un’ondata di calore marino globale, scoprendo che metà delle barriere coralline del mondo ha subito danni significativi. Un’altra ondata di calore è iniziata nel 2023 ed è in corso. L’analisi è stata pubblicata oggi su Nature Communications. I benefici per la società derivanti dalle barriere coralline, tra cui pesca, turismo, protezione costiera, scoperta farmaceutica e altro ancora, sono stimati a circa 9,8 trilioni di dollari all’anno.

Per creare un corallo ci vogliono due partner: un minuscolo animale imparentato con una medusa che secerne la struttura più dura e un’alga ancora più piccola che trasforma la luce solare nell’energia di cui l’animale partner ha bisogno per vivere. Lo sbiancamento si verifica in caso di stress termico, quando la collaborazione si interrompe e il corallo perde i suoi simbionti algali – la sua fonte di energia – e diventa bianco. Lo sbiancamento porta a una crescita ridotta, a una minore riproduzione e persino alla morte quando è particolarmente grave o prolungato.

Lo studio

Per ottenere una stima dell’entità dei danni alla barriera corallina tra il 2014 e il 2017, un team internazionale proveniente da decine di Paesi in tutto il mondo, guidato da ricercatori dello Smithsonian Tropical Research Institute (STRI), della James Cook University in Australia e dall’ex direttore di Coral Reef Watch presso la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti, ha combinato immagini satellitari della temperatura dell’acqua oceanica del sistema Coral Reef Watch con osservazioni della barriera corallina effettuate in acqua e rilievi aerei in tutto il mondo.

“Si tratta dell’analisi geograficamente più estesa mai condotta sui rilevamenti sullo sbiancamento dei coralli”, ha affermato Sean Connolly, ricercatore senior dello Smithsonian. “Quasi 200 coautori provenienti da 143 istituzioni in 41 Paesi e territori hanno contribuito alla raccolta dei dati“.

Dalle oltre 15.000 indagini effettuate è emerso che l’80% delle barriere coralline ha subito uno sbiancamento moderato o maggiore e il 35% ha registrato una mortalità moderata o maggiore. “I nostri risultati mostrano che il Terzo Evento Globale di Sbiancamento dei coralli è stato di gran lunga il più grave e diffuso mai registrato“, ha affermato Connolly. “Eppure, le barriere coralline stanno attualmente vivendo un Quarto Evento ancora più grave, iniziato all’inizio del 2023“.