MET Group e Shell firmano un protocollo d’intesa per la cooperazione sul GNL statunitense

MET International AG, la divisione di trading e wholesale di MET Group – società energetica con sede in Svizzera – e Shell Global LNG Limited hanno firmato un protocollo d’intesa (MOU) non vincolante per ampliare l’attuale collaborazione a lungo termine nel settore del trading di gas e GNL. Il protocollo stabilisce il quadro di riferimento per il potenziale acquisto da parte di MET di GNL, proveniente principalmente dal portafoglio statunitense di Shell, da destinare a diversi impianti di rigassificazione europei. La cooperazione con Shell mira a rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento di gas in Europa.

MET opera in Europa seguendo un modello energetico basato sulle esigenze del cliente, strutturando l’approvvigionamento e la fornitura intorno alle necessità dei consumatori finali. L’accordo promuove ulteriormente la strategia di MET volta a diversificare le fonti di approvvigionamento, consolidando al contempo il portafoglio clienti, in costante espansione, in oltre 20 Paesi europei.

“MET è orgogliosa di sostenere la cooperazione strategica tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea nel settore delle forniture di GNL. Questo protocollo d’intesa rappresenta un altro passo importante nel rafforzamento dei legami energetici transatlantici e contribuirà a migliorare la sicurezza energetica dell’UE”, ha dichiarato Huibert Vigeveno, Group CEO di MET Group.