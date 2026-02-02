Meteo Alto Adige, domani attesa neve a bassa quota

Domani, martedì 3 febbraio, l’Alto Adige sarà raggiunto da una nuova depressione mediterranea. Lo conferma Dieter Peterlin, dell’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe dell’Agenzia per la Protezione Civile della Provincia autonoma di Bolzano. “La mattina le precipitazioni si estenderanno per poco tempo su tutto il territorio provinciale. Nelle quote più alte si conteranno dai circa 5 a massimo 10cm. Il limite della neve si troverà tra le basse quote e i 500 metri. Il pomeriggio le nevicate si attenueranno ovunque a partire da ovest“, spiega Peterlin.

Il direttore del Centro Funzionale provinciale Willigis Gallmetzer invita ad un comportamento responsabile e consapevole: “anche se nel bollettino meteo per il 3 febbraio nelle aree attraversate dalle strade principali il livello di allerta appare verde, dobbiamo essere consapevoli che le precipitazioni nevose generalmente aumentano chiaramente, anche se in misura ridotta, il livello di rischio nel traffico stradale: fitti strati nevosi o ghiaccio portano ad una drastica riduzione dell’attenzione, cosa che può causare incidenti”.

La Protezione civile si raccomanda, durante i tragitti nella giornata del 3 febbraio, di munire obbligatoriamente i veicoli di attrezzatura invernale e di portare le catene da neve in auto. “Le esperienze passate lo hanno dimostrato: anche se negli scorsi giorni le precipitazioni nevose erano ridotte, i Vigili del Fuoco volontari sono stati chiamati ad effettuare da 60 fino a 100 interventi per recuperare veicoli“, sottolinea il direttore dell’Agenzia per la Protezione Civile Klaus Unterweger: “ci raccomandiamo dunque con tutti e tutte di essere cauti e prudenti durante i tragitti in auto, qualora siano necessari, e di prestare attenzione alla sicurezza nel traffico sulle strade e di non gravare inopportunamente sul nostro sistema di Protezione civile per servizi di recupero e soccorso”.

