Meteo, anomalia barica record vicino alla Bretagna: il “rail” perturbato WSW colpisce Francia, Regno Unito, Iberia e Italia senza pause

Da inizio anno l’assetto barico sull’Atlantico nord-orientale sta mostrando una persistenza davvero fuori scala, tanto da diventare uno dei segnali sinottici più interessanti (e impattanti) di questo inverno europeo. Le analisi della pressione media indicano infatti una vasta anomalia depressionaria centrata a ovest della Francia, in prossimità della Bretagna, che non si è limitata a un singolo episodio perturbato, ma si è mantenuta attiva e dominante per settimane. Il dato più rilevante è la durata: su una finestra di circa 45 giorni, lo scarto medio rispetto alla climatologia risulta nell’ordine di −19 hPa, un valore eccezionale se rapportato a una scala temporale così estesa.

In altre parole, non siamo di fronte a un semplice “periodo piovoso”, ma a una configurazione quasi bloccata, in grado di alimentare un flusso perturbato ripetitivo e altamente efficiente.

Perché l’Europa occidentale è finita nel “corridoio” delle perturbazioni

Questa depressione persistente sull’Atlantico non agisce da sola: è l’espressione di un pattern più ampio, dove il getto polare scorre spesso teso e relativamente rettilineo, con correnti prevalenti da ovest/sud-ovest (WSW) tra medio Atlantico ed Europa. Quando il getto assume questo assetto, le perturbazioni vengono letteralmente “sparata” lungo un binario preferenziale, con una frequenza elevatissima.

Il risultato è stato evidente sul campo: Francia, Penisola Iberica, Regno Unito e Italia hanno vissuto un susseguirsi quasi continuo di sistemi frontali, con brevi pause interfrontali e rapidi nuovi peggioramenti. Un vero e proprio defilé di perturbazioni, in cui ogni minimo in uscita dal Canada o dall’Atlantico centrale trovava condizioni ideali per approfondirsi e correre verso l’Europa.

Il ruolo del blocco scandinavo: il contrasto che rigenera tutto

Un elemento chiave di questa persistenza è stato il ripetersi di un blocco anticiclonico tra Scandinavia ed Europa nord-orientale. Questo tipo di configurazione, pur non portando necessariamente gelo sull’Europa occidentale, crea un forte gradiente baroclinico lungo il confine tra:

aria più mite e umida atlantica (ovest),

(ovest), aria più fredda e continentale (est).

È proprio questo contrasto a rendere la zona tra Francia, Benelux e Germania occidentale una sorta di “fabbrica” di nuove depressioni e fronti: quando l’energia disponibile è elevata e il getto resta teso, le perturbazioni tendono a rigenerarsi una dopo l’altra, mantenendo attivo un canale di piogge persistenti.

Impatti concreti: piogge frequenti e rischio idrogeologico

Dal punto di vista degli effetti al suolo, un pattern del genere non produce solo maltempo “a tratti”, ma un accumulo progressivo di criticità: terreni saturi, corsi d’acqua in costante stress, mareggiate ripetute sulle coste atlantiche e mediterranee, oltre a un aumento del rischio di frane e allagamenti nelle aree più vulnerabili.

È anche il tipo di circolazione che, spesso, non concede finestre lunghe di recupero: anche quando il tempo migliora, la pausa tende a durare poco, perché il flusso zonale riprende rapidamente a spingere nuove saccature verso l’Europa.

In inverno guidato da un Atlantico “dominante”

Il messaggio chiave è semplice: l’Europa occidentale si trova da settimane sotto l’influenza di un Atlantico eccezionalmente attivo, sostenuto da una depressione media molto profonda e da un getto polare spesso in modalità “autostrada”. Finché questo schema resterà in piedi, la probabilità di nuove fasi perturbate rimarrà elevata, con un impatto diretto su precipitazioni, vento e criticità idrogeologiche su gran parte dell’Europa centro-occidentale.