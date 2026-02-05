Olimpiadi invernali, Anterselva e Cortina imbiancate dopo le ultime nevicate

Dopo le ultime nevicate, Anterselva e Cortina vestono finalmente di bianco. Questo inverno fino al giro di boa si è presentato avaro di precipitazioni (solo il 10% della media pluriennale). “Nelle ultime ore, una perturbazione proveniente dall’Adriatico ha portato la neve in entrambe le località: ad Anterselva solo in minima parte, mentre a Cortina si sono registrati accumuli abbondanti“, spiega il meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin. “A Cortina sta continuando a nevicare anche in queste ore, ma la perturbazione si sposterà verso est nel corso della giornata. Domani è prevista ancora qualche debole nevicata, specialmente a Cortina, ma si tratterà solo di pochi centimetri”.

Il meteo migliorerà nel fine settimana: il tempo resterà asciutto e, soprattutto domenica, sarà anche soleggiato, promette Peterlin.

