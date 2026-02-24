Meteo, caldo record in Francia: 29,6°C a Saint-Gladie, effetto föhn e massa d’aria subtropicale spingono l’inverno su valori da piena primavera

Giornata eccezionalmente calda nel sud-ovest della Francia, dove la stazione di Saint-Gladie ha raggiunto la sorprendente temperatura di +29,6°C. Un valore che testimonia l’intensità della massa d’aria calda presente in queste ore sulla regione. L’ubicazione della stazione, non particolarmente urbanizzata, riduce l’influenza di effetti locali antropici, confermando la natura meteorologica dell’evento. Il picco termico odierno è il risultato di un marcato effetto di föhn, favorito da un flusso meridionale nei bassi strati. A sud della località si innalza il massiccio del Tuquet, rilievo modesto ma sufficiente a innescare un riscaldamento per compressione adiabatica durante la discesa dell’aria lungo i versanti settentrionali.

A questo si è aggiunta una convergenza dei venti nei bassi strati, legata all’intrusione di correnti settentrionali poco più a nord. La configurazione ha accentuato il rialzo termico nelle aree poste al confine tra i due flussi, amplificando gli effetti della massa d’aria subtropicale al suolo.

Nuovo record mensile e anomalie diffuse

La temperatura massima odierna segna un nuovo record mensile di caldo per Saint-Gladie, superando il precedente primato di 27,0°C del 16 febbraio 2020. Un dato che evidenzia la portata dell’anomalia termica in pieno inverno.

Oltre al caso di Saint-Gladie, sono stati registrati altri 17 nuovi record mensili di temperatura e 4 record eguagliati in diverse località del sud e del sud-ovest francese. Anche in quota i valori risultano eccezionali, come dimostrano i 14,7°C rilevati a Isola 2000.

Diversi primati sono stati segnalati anche sulla rete StatIC di Infoclimat, confermando un episodio di straordinaria anomalia termica su vasta scala.

Massime oltre i 25°C: scenario da piena primavera

Su gran parte della regione le temperature massime hanno superato i 25°C, valori tipici di piena primavera o addirittura di inizio estate. La persistenza di una massa d’aria di origine subtropicale, unita a dinamiche locali come föhn e convergenze nei bassi strati, ha prodotto un evento termico di rilievo eccezionale per il periodo invernale.