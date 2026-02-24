Meteo Canada, blizzard storico sull’Avalon: fino a 80 cm di neve, raffiche oltre 100 km/h e muri bianchi alti 3 metri | FOTO

Un vero e proprio evento estremo di tipo blizzard ha colpito la Penisola di Avalon, nella provincia canadese di Newfoundland and Labrador, con effetti particolarmente severi tra Southeast Avalon e Northeast Avalon e nell’area metropolitana di St. John’s. L’impianto sinottico alla base dell’episodio è stato quello di una depressione extratropicale in rapida intensificazione, evoluta a est del Nord America e successivamente risalita verso l’Atlantico nord-occidentale, in un contesto di marcato gradiente barico tra il Golfo di San Lorenzo e l’anticiclone atlantico.

Dinamica atmosferica: aria artica marittima e stau sull’Avalon

Il settore caldo del ciclone è rimasto in larga parte sull’oceano, mentre l’isola è stata investita dalla porzione fredda del sistema, con un intenso afflusso di aria artica marittima da nord e nord-est. L’impatto diretto contro l’orografia della Penisola di Avalon ha favorito lo sviluppo di una banda nevosa quasi stazionaria, responsabile di precipitazioni persistenti e tassi di accumulo elevati per molte ore consecutive.

Le stime parlano di 50–80 cm diffusi nell’est Avalon, con valori localmente superiori laddove il vento ha favorito accumuli selettivi. Sommando questi quantitativi alla neve già presente al suolo dopo una precedente tempesta, si comprende la genesi di cumuli e muri di neve che in diversi quartieri hanno superato i 2–3 metri di altezza.

Il fattore decisivo: vento da 90–100 km/h e whiteout diffuso

L’elemento che ha trasformato una tempesta intensa in un autentico blizzard è stato il vento. Raffiche prossime o superiori ai 90–100 km/h hanno generato condizioni di whiteout su vasta scala, con visibilità ridotta a poche decine di metri. In presenza di neve leggera e polverosa, tipica di temperature prossime allo zero o leggermente negative, il vento ha agito come un meccanismo di ridistribuzione continua del manto, erodendo le superfici esposte e depositando la neve contro edifici, recinzioni e veicoli.

Il risultato è stato spettacolare e al tempo stesso critico: auto completamente sepolte, ingressi murati fino alle finestre del piano terra e tetti parzialmente inglobati nei drift. In molti casi l’altezza dei cumuli ha superato la statura delle persone, evidenziando la potenza combinata di nevicate estreme e vento tempestoso.

Impatti al suolo: viabilità paralizzata e blackout

La combinazione di nevicate estreme e raffiche violente ha comportato la chiusura temporanea di numerose arterie stradali, scuole e attività. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a limitare ogni spostamento durante le fasi più acute dell’evento. In alcune aree si sono verificati blackout diffusi, con migliaia di utenze rimaste senza energia elettrica nel pieno della tempesta.

La fase successiva è stata dominata dalle operazioni di sgombero neve: mezzi pesanti, spazzaneve e squadre di residenti impegnati a scavare veri e propri corridoi nel manto nevoso per ripristinare accessi e collegamenti. In diversi quartieri, raggiungere l’auto o la strada principale ha richiesto ore di lavoro manuale o l’impiego di snowblower.

Un evento da manuale per la climatologia atlantica

Dal punto di vista meteorologico, l’episodio rappresenta un caso emblematico di ciclogenesi extratropicale rapida associata a forte gradiente barico e richiamo di aria fredda continentale-marittima. La persistenza della banda nevosa e l’interazione con l’orografia locale hanno amplificato l’intensità degli accumuli, mentre il vento ha moltiplicato l’impatto al suolo.

Non si è trattato soltanto di una grande nevicata, ma di un evento complesso in cui dinamica sinottica, microfisica della neve e topografia hanno agito in sinergia, producendo uno scenario che resterà a lungo nella memoria collettiva dell’Avalon.