Meteo, dal gelo artico al caldo estremo in pochi giorni: shock termico su USA e Canada, rischio record e fusione rapida dello snowcover

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il Nord America sta entrando in una fase meteorologica che, per estensione e intensità, merita attenzione: un’ampia ondata di caldo anomalo si sta consolidando su una porzione enorme del continente, con valori termici fuori scala per il periodo e un’elevata probabilità di nuovi record, sia di massima che di minima. Il punto chiave non è solo “quanto farà caldo”, ma quanto a lungo durerà questa configurazione.

Il cambio di scenario: dal gelo al promontorio caldo

Dopo un avvio di febbraio segnato da irruzioni artiche e temperature rigide, il pattern sinottico ha subito una vera inversione. Un promontorio anticiclonico molto robusto si sta espandendo dal cuore degli Stati Uniti verso est, andando a dominare gran parte della circolazione a scala continentale.

Dal punto di vista dinamico, questo assetto favorisce:

subsidenza (aria che scende e si comprime),

(aria che scende e si comprime), riscaldamento per compressione ,

, riduzione della nuvolosità e maggiore soleggiamento,

aumento delle temperature anche in quota (850 hPa), segnale di un’anomalia strutturata e non solo superficiale.

In molte aree interne, dove l’influenza oceanica è più debole, gli scarti rispetto alla climatologia stagionale possono diventare molto marcati, con valori più tipici di marzo inoltrato che della seconda metà di febbraio.

Le aree più esposte: Plains, Midwest e Grandi Laghi

Il settore dove l’anomalia risulterà più evidente è quello centrale e centro-orientale del continente. Le proiezioni indicano una fase molto mite e persistente tra:

Praterie canadesi

Grandi Pianure

Midwest

area dei Grandi Laghi

Valle dell’Ohio

parte del Nord-Est statunitense

In queste zone, la differenza rispetto al recente regime artico sarà percepita in modo netto: si passerà da temperature pienamente invernali a valori da “mezza stagione” nel giro di pochissimi giorni.

Il ruolo del manto nevoso: perché i record diventano più probabili

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la fusione del manto nevoso. Quando la neve si riduce rapidamente:

cambia l’albedo (la superficie assorbe più radiazione solare),

aumenta l’efficienza del riscaldamento diurno,

si riduce il “freno termico” tipico delle pianure innevate.

Questo meccanismo può amplificare le anomalie e rendere più frequente il superamento di record giornalieri, soprattutto nelle aree interne del Canada e degli Stati Uniti settentrionali.

Quanto durerà? Segnale mite anche verso inizio marzo

Le tendenze sub-stagionali suggeriscono che la struttura anticiclonica potrebbe mantenere un ruolo dominante anche nei primi giorni di marzo. Questo non significa assenza totale di disturbi: qualche saccatura mobile potrebbe ancora attraversare il continente, ma in un contesto dove il “fondo termico” resta sopra media.

In sostanza, febbraio rischia di chiudere con un’impronta nettamente più calda del normale su vaste aree nordamericane.

Possibile “taglio” freddo sul Sud-Est: parentesi breve ma dinamica

All’interno di uno scenario complessivamente mite, gli ensemble mostrano comunque un dettaglio interessante: una possibile incursione fredda rapida diretta verso gli Stati del Sud-Est.

Il meccanismo sarebbe legato a una temporanea ritrazione del promontorio caldo, con l’ingresso di una saccatura capace di:

attivare un fronte freddo veloce,

veloce, creare un forte gradiente termico ,

, favorire fenomeni convettivi anche intensi lungo la linea frontale.

Dopo il passaggio, le temperature potrebbero rientrare per 48 ore su valori prossimi alla norma o leggermente inferiori. Tuttavia, al momento, si tratterebbe di un episodio transitorio, non di un cambio di regime.

In sintesi: un’anomalia vasta, persistente e potenzialmente storica

Il segnale più importante resta la scala dell’evento: un caldo anomalo molto esteso, sostenuto da un pattern atmosferico coerente e strutturato, con effetti amplificati dalla perdita di snowcover e con record termici potenzialmente numerosi.

Una dinamica che, ancora una volta, dimostra quanto rapidamente l’atmosfera possa passare da una fase artica a un contesto quasi primaverile, soprattutto quando un promontorio anticiclonico riesce a imporsi sul cuore del continente.